La Municipalidad Metropolitana de Lima se pronunció tras la clausura del Arena 1 Park y la suspensión del segundo concierto de Robbie Williams, programado para el jueves 24 de septiembre en San Miguel.

Según el comunicado, la MML verifica mediante informes técnicos aspectos como la seguridad, la estabilidad de las estructuras, el sistema eléctrico y las rutas de evacuación. Sin embargo, precisó que estas evaluaciones no significan que la Municipalidad de Lima autorice la realización de los espectáculos.

“Es importante precisar que las autorizaciones para la realización del espectáculo corresponden a la municipalidad distrital competente”, indicó la entidad.

Tras el cierre del Arena 1 Park, la empresa organizadora informó que el segundo concierto de Robbie Williams no se realizaría y también señaló que la presentación será reprogramada.