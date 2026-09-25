El Movimiento Regional Yo Arequipa presenta 10 candidatos a alcaldías en la provincia de Arequipa. Al menos la mitad mantiene vínculos laborales con el Gobierno Regional de Arequipa (GRA) o recibió aportes de campaña de proveedores de esta entidad durante la gestión 2023-2026.

Uno de los casos más notorios es el del candidato a la alcaldía de Socabaya, Fidel Bebeto Castro Endara, quien trabajó en las oficinas de Recursos Humanos y de Diálogo y Gobernanza bajo la gestión de Rohel Sánchez, facturando 74 mil 500 soles del GRA. Además, fue trabajador de la Universidad Nacional de San Agustín (Unsa) desde 2019, durante la gestión de Rohel Sánchez y parte de la gestión de Hugo Rojas, obteniendo 39 órdenes de servicio por un total de 166 mil 350 soles, según la Plataforma de Proveedores del Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes (OECE).

Para su campaña actual, Castro Endara declaró ingresos y gastos por 3 mil 916 soles, de los cuales 850 soles provienen de proveedores del GRA. Entre ellos figura Gino Moisés Llanos Carletto, quien contrató con la Región desde 2023 por 79 mil 850 soles, sumándose Rodrigo Alonso Díaz Montoya, quien aportó 150 soles a la campaña en Socabaya. Facturando de la Región 33 mil 500 soles en los últimos dos años.

El candidato a la alcaldía de José Luis Bustamante y Rivero, Wilber David Castro Arancibia, cobró entre 2025 y 2026 33 mil 500 soles por servicios en Autodema.

En Miraflores, el candidato Álvaro Miguel Macedo Córdova obtuvo 5 órdenes de servicio desde 2025, por 39 mil 000 soles por asistencia técnica administrativa, mientras que en Chiguata, Óscar Jorge Chancolla Mamani es trabajador estable del GRA desde 2021.