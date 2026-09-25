Ruta gratuita recorrerá tres pueblos ancestrales de Caylloma este sábado

Los visitantes podrán conocer este sábado 26 de setiembre tres pueblos tradicionales de la provincia de Caylloma como parte de la Ruta de los Pueblos Ancestrales, actividad organizada por la Municipalidad Provincial de Caylloma y Autocolca por el Mes del Turismo.

El recorrido comenzará a las 6:00 a. m. en la Plaza de Armas de Chivay y tendrá como destinos Tuti, Sibayo y Callalli.

En Tuti, los participantes visitarán el Complejo Arqueológico de Aukimarka y podrán conocer la producción artesanal y los productos locales. En Sibayo, el recorrido incluirá el puente colgante y una muestra de su gastronomía típica.

La ruta finalizará en la Estancia Quena, en Callalli, donde los visitantes tendrán una experiencia vivencial relacionada con la crianza de alpacas.

La movilidad turística y el servicio de guiado serán gratuitos. Los interesados pueden reservar su participación comunicándose al 987 778 527.

La actividad busca acercar a los visitantes a los atractivos culturales, gastronómicos y productivos de estos tres distritos de Caylloma.