En una vivienda, ubicada por inmediaciones de la plaza Miguel Grau, en el distrito de Tambo de Mora (Chincha), un joven salvó de morir tras ser atacado con un cuchillo. Los vecinos al notar la terrible escena comunicaron a la comisaría local, y en el operativo policial fue detenido José Ricardo Ll. F. (29), sindicado como el presunto autor del delito contra la vida, el cuerpo y la salud en agravio de Antony Smith C. R. de 23 años.

Sujeto con antecedentes

Víctima y victimario, llegaron a la provincia de Chincha procedentes del oriente del país para trabajar en la campaña de agroexportación. Ambos, al parecer, son compañeros y hasta compartían el mismo inmueble. Sin embargo, entre las cuatro paredes sucedieron episodios de agresión por diferencias entre ellos, uno de estos hechos acabó en baño de sangre, aterrando a la comunidad tambodemorina.

De acuerdo con las investigaciones, el menor de los mencionados descubrió al sujeto apoderándose de sus pertenencias. Esto habría originado la confrontación, sucedida de una gresca. En ese contexto es que José Ricardo teniendo entre sus manos un cuchillo ataca a su compañero, sin importar el tiempo que compartieron juntos ni su lugar de origen. Los moradores alertados por lo sucedido llamaron a la policía.

En el lugar fue encontrado Antony Smith con una herida sangrante causada por un objeto punzocortante (cuchillo). La víctima fue trasladada al establecimiento de salud y de acuerdo con la información médica presenta lesión en el omóplato derecho. Los agentes ubicaron y detuvieron a José Ricardo, presunto autor del hecho, quien fue puesto a disposición de la Sección de Delitos y Faltas de la comisaría distrital.

El sindicado agresor no es la primera vez que registra antecedentes. Según reveló la policía existen hasta su detención denuncias en su contra por delitos graves de violencia familiar, robo agravado, tenencia ilegal de arma de fuego y hurto agravado, al que se le suma el delito contra la vida, el cuerpo y la salud. Las diligencias por el execrable hecho continúan con la participación del fiscal de turno.

EL DATO: El presunto agresor fue detenido en flagrancia y puesto a disposición de la comisaria de Tambo de Mora para seguir con el procedimiento de ley por haber atacado a su compañero con un arma blanca.

LA CIFRA: 10 denuncias suma en su contra el intervenido José Ricardo.

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