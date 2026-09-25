La moción de censura contra el ministro del Interior, César Astudillo, fue cuestionada por el titular de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Mauricio Arnillas, quien consideró que la salida de un funcionario no resolverá el problema de la delincuencia en el país.
“(El) cambio de ministro no soluciona el problema. El problema se soluciona derogando leyes que permiten esto, que permiten que las bandas criminales actúen como Pedro en su casa dentro del Perú”, sostuvo Arnillas para RPP.
El integrante del gabinete también responsabilizó al Parlamento por retrasar el pedido de facultades legislativas planteado por el Ejecutivo para adoptar medidas contra el crimen organizado.
Como referencia, mencionó que durante las gestiones de Pedro Pablo Kuczynski y Pedro Castillo el Legislativo otorgó este tipo de herramientas.
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