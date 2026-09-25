La moción de censura contra el ministro del Interior, César Astudillo, fue cuestionada por el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, quien consideró que la salida de un ministro no resolverá por sí sola los problemas de inseguridad ciudadana.

Galarreta sostuvo que la prioridad debe estar en desarrollar y ejecutar un plan integral contra la criminalidad, con coordinación entre las instituciones encargadas de la seguridad.

“La solución es pensar en el plan, ir articulando el plan, ir armando lo que se está pensando en el trabajo contra la criminalidad”, señaló.

El premier también recordó que la interpelación y la censura son mecanismos contemplados por la Constitución y forman parte de las herramientas de control político del Congreso.

“Todo lo que está adentro de la Constitución es democrático”, afirmó, aunque indicó que el Ejecutivo busca priorizar el diálogo con las cámaras para evitar nuevas crisis y enfrentamientos entre poderes.

Sobre la situación de Astudillo, Galarreta consideró que debe evaluarse con responsabilidad una eventual salida cuando el ministro lleva alrededor de 60 días en el cargo.