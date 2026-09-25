El ministro de Vivienda, Mauricio Arnillas, aseguró que los trabajos de limpieza y descolmatación en 17 puntos críticos en Arequipa terminarán en un plazo de 61 días, ante la inminente temporada de lluvias por el Fenómeno El Niño. El anuncio se realizó este viernes durante la supervisión de las labores preventivas en la torrentera El Chullo, a la altura del distrito de Cayma.

Desde este punto, Arnillas verificó los trabajos que se ejecutan en Chullo, donde se han identificado cuatro puntos críticos y comprende 4.8 kilómetros. Mientras que en la región se han contabilizado 17.

“En Chullo, son 4 puntos críticos que abarcan desde la parte alta hasta la parte baja. La descolmatación y limpieza en los 17 puntos se terminan en 61 días”, sostuvo el titular del Ministerio de Vivienda.

DENUNCIA CONTRA GESTIÓN ANTERIOR

Arnillas denunció que la magnitud del Fenómeno El Niño se comunicó al Gobierno en febrero de este año, pero la administración anterior no ejecutó ninguna acción preventiva. Ello obligó a la actual gestión, que asumió funciones el 28 de julio, a desplegar un plan de contingencia con los fondos disponibles en un tiempo limitado.

“Nosotros, con el tiempo y dinero que tenemos, de los 1912 puntos críticos a nivel nacional, hemos priorizado 576. De esos 576, se ha repartido en diferentes ministerios; en el Ministerio de Vivienda corresponde a 55 puntos a nivel nacional con 22.5 millones de soles de asignación. Se está descolmatando, limpieza de cauces; no se pueden hacer obras”, indicó.

Por otro lado, Arnillas señaló que existe un fondo de emergencia que se activa una vez ocurrido el desastre, a cargo de otras entidades, distinto al presupuesto destinado a los trabajos preventivos.

El ministro reconoció que existen trabas burocráticas para que la ayuda llegue de forma inmediata en caso de emergencia, por lo que instó nuevamente a la aprobación de facultades legislativas. Ante un eventual desastre, dijo, la prioridad del sector será dejar libres las torrenteras, especialmente en los puntos críticos.