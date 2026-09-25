El Jurado Electoral Especial (JEE) de Puno dispuso la exclusión de Magno Tito Apaza Mamani, candidato a alcalde de la organización política Salvemos al Perú para la Municipalidad Provincial de Chucuito, en el marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2026 (ERM 2026).

La decisión fue adoptada mediante Resolución N° 01113-2026-JEE-PUNO/JNE, emitida el 21 de septiembre, luego de que el órgano electoral verificara la existencia de un impedimento establecido en la Ley de Elecciones Municipales.

El procedimiento fue iniciado de oficio por el JEE de Puno, después de tomar conocimiento de una sentencia judicial firme contra el candidato. De acuerdo con la documentación evaluada, la sentencia corresponde a un proceso por el delito de cohecho pasivo impropio, relacionado con actos de corrupción de funcionarios.

El Poder Judicial impuso a Apaza Mamani (quien se desempeñaba como alcalde de Huacullani) cinco años de pena privativa de libertad, suspendida, y ocho años y cuatro meses de inhabilitación. Posteriormente, mediante Resolución N° 03, del 8 de septiembre de 2026, se declaró consentida dicha sentencia.

Antes de adoptar una decisión, el JEE de Puno notificó al candidato y al personero legal de su organización política para que pudieran presentar sus descargos. Sin embargo, dentro del plazo establecido no presentaron documentación para desvirtuar los hechos materia del procedimiento.

Tras revisar la documentación y aplicar las normas electorales, el JEE de Puno determinó que la sentencia condenatoria firme por un delito doloso configura un impedimento para postular al cargo de alcalde y dispuso la exclusión de Apaza Mamani como candidato a alcalde de la organización política Salvemos al Perú para la Municipalidad Provincial de Chucuito. Esta decisión corresponde al procedimiento de inscripción de candidaturas y se adopta en cumplimiento de las normas que regulan la participación de candidatos en las ERM 2026.