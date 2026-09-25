Dos personas perdieron la vida en un trágico choque entre una combi marca Changan y un camión, ocurrido anoche en la carretera Interoceánica, cerca del desvío al distrito de Ajoyani, en la provincia de Carabaya.

Las autoridades informaron que las víctimas fueron identificadas como Margarita Guzmán H. (57) y Rufino Apaza M. (68), quienes viajaban a bordo de la combi y fallecieron instantáneamente debido a la gravedad del impacto, quedando sus cuerpos atrapados entre los fierros retorcidos de la unidad.

Hasta la escena del accidente, luego de varias horas, llegaron los efectivos de la Unidad de Prevención e Investigación de Accidentes de Tránsito (UPIAT) de la PNP Juliaca y el fiscal de turno de Macusani para llevar a cabo las pericias, así como las diligencias para el rescate y levantamiento de los cadáveres.

Mientras que el conductor del camión involucrado, Richard Quispe S. (39), fue intervenido por policías y trasladado inicialmente a la Clínica Americana de Juliaca para recibir atención médica. Posteriormente, quedó detenido en la dependencia policial, donde fue sometido a la prueba de dosaje etílico y al reconocimiento médico legal mientras avanzan las investigaciones para determinar las responsabilidades.