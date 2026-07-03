Un niño de 13 y otro menor de 16 años fueron víctimas de amenaza y agresión con arma blanca cuando se encontraban por la av. Víctor Raúl Haya de la Torre, en el distrito de Sunampe. Los vecinos al ser alertados de la situación retuvieron y propinaron una golpiza al presunto agresor, antes de la llegada de los efectivos de la comisaría. El sujeto, L. Lévano (20) (a) “Luisito” quedó en calidad de detenido tras la sindicación de los agraviados.

Brutal golpiza

Los menores de identidad reservada permanecían por la zona donde viven, un lugar que debería de ser seguro para ellos. Sin embargo, la presencia de un individuo en aparente estado de ebriedad cambió la tranquilidad y la convirtió en un escenario de terror. Y es que el inhóspito visitante contaba con un cuchillo de cocina, usado para amedrentar a las víctimas en plena vía pública.

En ese momento, no había ninguna persona cerca que pueda enfrentar al maleante, situación que este aprovechó para agredir al niño, con el objeto punzocortante. Tras el hecho violento, el agraviado buscó ayuda en su familia, mientras el atacante escapó del lugar. Los vecinos enterados de lo sucedido realizaron la búsqueda y teniendo como ventaja que conocían los alrededores ubicaron a alias “Luisito”.

La enardecida población no solo tomó participación en el arresto ciudadano, sino además hizo justicia por sus propias manos. El sujeto recibió una brutal golpiza por haber causado lesión con cuchillo a un menor. Los agentes de la comisaría del distrito de Sunampe al ser comunicados sobre lo ocurrido, llegaron a la zona para trasladar a Lévano a la Sección de Delitos y Faltas.

La madre del niño herido, también presente en el lugar, lo condujo al servicio de emergencia del Hospital San José de Chincha. Su diagnóstico, afortunadamente, no es de gravedad, ya que presenta heridas cortantes en el codo y brazo izquierdo. Las diligencias continúan en la delegación con participación del fiscal de turno, que mantiene a Lévano en calidad de detenido, hasta resolver su situación legal.

EL DATO: Los vecinos comunicaron a la comisaría de Sunampe que habían realizado la detención del sindicado agresor de los menores de edad. Al llegar la policía ubicaron al sujeto golpeado en el rostro y otras partes del cuerpo.

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