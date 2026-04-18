En el distrito de Grocio Prado, nuevamente, ocurre un caso de violencia familiar. La víctima, una joven de 22 años, recibió golpes de puño en la cabeza, y el rostro, además de ser violentada emocionalmente. El agresor es su pareja A. Jiménez, quien escapó de la vivienda que comparten, en la urbanización Los Viñedos, pero fue encontrado por los efectivos de la comisaría Emilio Román Saravia.

Maltrato físico

Los vecinos escucharon el episodio de maltrato en agravio de la mujer y actuaron llamando a la policía. Ella, permanecía en el inmueble con visibles lesiones en la cara, producto de la brutal golpiza, y decidió contar a los efectivos que el hombre con el que había decidido avanzar a la convivencia la atacó físicamente. Relató que el sujeto la empujo contra la pared y agarró a puñetazos. Este tras el maltrato huyó del lugar.

Los agentes realizaron la búsqueda por el cuadrante, y en esas circunstancias atrapan a Jiménez, sindicado de cometer violencia contra la mujer. El agresor fue puesto a disposición de la Sección Familia de la delegación distrital, para las diligencias que demande la Fiscalía Provincial de Familia de Chincha. Cabe indicar que la víctima de maltrato físico y emocional presenta signos de lesiones traumáticas recientes.

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