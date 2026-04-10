La oportuna comunicación de alerta realizada por los vecinos de la calle Miguel Grau, en el distrito de Grocio Prado, permitió a la policía intervenir en una vivienda donde ocurría un caso de violencia familiar, que por fortuna no acabó en tragedia. La agraviada Karina L. C. G. de 27 años fue víctima no solo de agresión emocional, sino también trataron de estrangularla. El autor de estos hechos es su pareja Erick Augusto A. T. de 34 años.

Violencia contra la mujer

Los agentes de la comisaria Emilio Román Saravia por disposición del capitán Edgar Rodríguez estaban en ejecución del plan Impacto Chincha 2026, por la av. 28 de Julio, en esas circunstancias son advertidos sobre hechos de agresión física, cometidos en contra de una mujer. El equipo policial acudió al lugar indicado por los moradores, quienes tras escuchar los gritos no dudaron en reportar la incidencia.

La víctima fue ubicada por los efectivos. Ella, presentaba lesión en el cuello. Eran marcas rojizas, aparentemente, causadas por presión intensa. La mujer al ser consultada por esa huella de violencia, relató que intentaron estrangularla. El hombre que la sujetó con ambas manos de esa parte del cuerpo es su conviviente Erick Augusto, quien en ese momento ya no se encontraba en el inmueble donde todo ocurrió.

El oficial demandó la aplicación del “Plan Cerco” por la calle Miguel Grau y alrededores con la finalidad de ubicar al agresor. Tras intenso patrullaje policial el sindicado autor fue ubicado y detenido, siendo puesto a disposición de la Sección de Investigación Criminal de la jefatura Emilio Román Saravia por encontrarse inmerso en la presunta comisión del delito de feminicidio en grado de tentativa.

Como parte de las diligencias correspondientes, Karina fue conducida a la sede de Medicina Legal del Ministerio Público para evaluación del daño físico que presenta. El resultado indica lesiones traumáticas recientes. La Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chincha continúa a cargo de la investigación sobre este caso de violencia contra una mujer, que ocurrió en el distrito de Grocio Prado.

EL DATO: La mujer también fue víctima de maltrato emocional y es que su pareja profirió palabras soeces en su contra, además de sujetarla con ambas manos del cuello, lo que podría haber causado asfixia mecánica.

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