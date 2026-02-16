Los efectivos de la comisaría del distrito de Pueblo Nuevo alertados sobre un hecho de violencia familiar acudieron a la vivienda donde una mujer estaba siendo maltratada. Al llegar ubicaron a la víctima, quien señaló a su expareja S. Palomino (47), como el autor de la agresión emocional y lesiones físicas que presentaba. Ella, denunció lo sucedido precisando que además cuenta con medida de protección.

Denuncia en la comisaría

La agraviada detalló que estaba en su vivienda cuando, repentinamente, llega el hombre. Este comienza a reclamar un monto de dinero, a lo que la mujer se niega a entregar. El sujeto dejó de lado toda la historia de amor que vivieron juntos y al verla sola comenzó a denigrar su imagen con insultos y no conformó le propinó varios golpes de puño en el rostro. Ella terminó con heridas en la parte superior del labio.

Los vecinos que escucharon la agresión pidieron apoyo de la policía, quienes hallaron a la víctima con las evidentes lesiones físicas. Pero, esta no sería la primera vez que la mujer es atacada por su expareja, y es que en su denuncia menciona que cuenta con medida de protección a raíz de la situación tormentosa que vivió con el hombre, que pasó por alto esta disposición del Juzgado de Familia al haberse acercado y golpearla con salvajismo.

VIDEO RECOMENDADO