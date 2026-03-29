Para él, ella era el amor de su vida, la mujer con la que iba a casarse. Pero, todas las historias y planes que tenían a futuro acabaron de la peor manera: ella golpeada brutalmente y él sindicado de ser el autor de la violencia familiar. Los testigos señalan al hombre de irrumpir en una fiesta portando una llave de rueda, que utiliza para agredir a su prometida. El salvaje hecho ocurrió en una vivienda del distrito de Pueblo Nuevo.

Brutal ataque

La víctima participaba de una celebración social con un grupo de familiares y amigos. La reunión avanzaba sin ninguna novedad hasta que aparece D. Viera. Este es el novio de la mujer, quien lejos de mostrar actitud amical para compartir con los invitados de la celebración, denota comportamiento agresivo. De su vehículo, al parecer, consigue una llave de cruz, para pasar sin que nadie lo detenga.

El sujeto continúa hasta el lugar donde permanecía su futura esposa. Sin embargo, al estar cerca de ella no hubo abrazo, beso ni ninguna muestra de afecto. Lo que siguió fue una escena brutal en presencia de los concurrentes. El hombre usó la herramienta de fierro para arremeter contra la mujer, golpeándola salvajemente. Los testigos pudieron intervenir, pero ya la agresión estaba consumada.

Un grupo de personas prestó auxilio a la víctima de violencia familiar, siendo trasladada al servicio de emergencia del Hospital San José de Chincha por presentar lesiones en diversas partes del cuerpo, causadas con la llave pesada, que es utilizada para sacar las llantas de los vehículos. El personal médico quedó a cargo de la atención de la paciente, que estuvo por convertirse en un caso más de feminicidio.

Otros de los testigos acudieron a la comisaría del distrito de Pueblo Nuevo para manifestar a la policía los hechos que habían ocurrido en agravio de la mujer. Asimismo, solicitaron que se realice la ubicación y detención de Viera, sindicado como el responsable de la brutal agresión física. Las investigaciones permanecen a cargo de la policía y de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chincha.

EL DATO: Hay personas que han presenciado la agresión contra la mujer y acudieron a la delegación distrital para exigir la detención del sujeto que pudo causar una tragedia en agravio de la mujer con la que planeaba casarse.

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