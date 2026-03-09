Un vecino de la avenida Paraíso denunció en la comisaría del distrito de Sunampe que un sujeto desconocido ingresó sin autorización a su vivienda con el cuento de pedir ayuda para reparar su mototaxi. El morador entró en sospecha y al negarse, este saca un arma de fuego con la que lo ataca físicamente. La policía con la descripción brindada por el agraviado consiguió detener al presunto atacante.

Brutal violencia

El agraviado se encontraba en su domicilio realizando sus actividades diarias cuando nota la presencia de un mototaxista, que avanzaba por los primeros ambientes de su propiedad. Al encontrarse frente a frente, el invasor trata de justificar su accionar al indicar que buscaba ayuda para la reparación del trimoto que conduce, ya que, supuestamente, había sufrido un desperfecto mecánico.

El propietario desconfió de la historia narrada por el sujeto e indicó que no podía apoyarlo y solicitó que se retire del inmueble. La respuesta del seudo mototaxista no fue cordial, sacó una pistola que tenía oculto a la altura de la cintura, para amenazarlo con acabar con su vida si realizaba alguna acción, luego este utilizó el arma de fuego para propinarle varios golpes antes de escapar hacia el trimoto que dejó estacionado en el frontis de la casa.

La víctima no se quedó quieto y observó como su atacante huía en la unidad menor. De inmediato comunicó a la policía sobre lo sucedido, brindando la placa de rodaje del mototaxi, así como las características del conductor. Los agentes durante patrullaje ubicaron por inmediaciones de la plaza de armas del distrito de L. Magallanes (28), sindicado de ser el autor de la amenaza y ataque en agravio del vecino sunampino.

Cabe mencionar que esta semana un morador de la urbanización Los Venezolanos denunció en la comisaria de Chincha Alta que fue golpeado en la cabeza con un arma de fuego. Según la víctima José Oliva la persona que lo atacó es un miembro de la Policía Nacional del Perú, que se encontraba libando en la vía pública. Ambos casos continúan en investigación con participación del representante del Ministerio Público.

EL DATO: El sujeto que agredió al poblador de la av. Paraíso para escapar utilizó su mototaxi, la cual decía presentaba un desperfecto mecánico, pero que en realidad era su excusa en el momento de ser descubierto.

