La Comisaría de Parcona logró desbaratar una presunta banda criminal dedicada al hurto de vehículos menores, tras una rápida y oportuna intervención policial que permitió la captura de sus principales integrantes y la recuperación de un mototaxi sustraído.

Flagrancia de los sospechosos

El hecho ocurrió el 14 de febrero de 2026, aproximadamente a la 1:00 de la tarde, en la avenida Félix Gamboa, cuando un ciudadano denunció que su mototaxi de placa de rodaje 5122-0Y había sido robado. Tras la inmediata alerta y la coordinación del personal policial, los agentes pudieron montar un operativo que resultó en la detención en flagrancia de los sospechosos.

Los detenidos fueron identificados como Ronaldo Tucno Chacón (24) y Anthony Del Piero Gaspar Huamán, quienes ahora enfrentan investigaciones por el presunto delito de hurto agravado, tipificado en el Código Penal. Ambos fueron trasladados a la Comisaría de Parcona para continuar con las diligencias correspondientes, asegurando que se cumpla con el debido proceso.

El operativo permitió además la recuperación del mototaxi, que fue devuelto a su propietario tras las verificaciones pertinentes. Según la policía, esta acción es parte de un esfuerzo más amplio por combatir la delincuencia en el distrito, especialmente los delitos contra el patrimonio que afectan a la ciudadanía.

Las autoridades resaltaron la importancia de la colaboración ciudadana, que en este caso fue clave para la rápida identificación y captura de los presuntos delincuentes.

VIDEO RECOMENDADO