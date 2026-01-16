El Poder Judicial de Ica resolvió ampliar la prisión preventiva contra José Julio Jesús Gutiérrez Escate, uno de los detenidos en el operativo policial que permitió la recuperación de un mototaxi robado en una cevichería del distrito de Subtanjalla, en mayo de 2025.

Reclusión extendida

La decisión fue adoptada por el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Transitorio de Flagrancia de Ica, tras declarar fundado el requerimiento presentado por el Ministerio Público.

De acuerdo con la resolución judicial, el investigado ya venía cumpliendo nueve meses de prisión preventiva, plazo que estaba próximo a vencer, motivo por el cual la Fiscalía solicitó la prolongación de la medida por cuatro meses adicionales.

El proceso penal está vinculado al operativo realizado la madrugada del 16 de mayo de 2025, cuando efectivos de la comisaría de Ica ubicaron, mediante un sistema GPS, un mototaxi reportado como robado al interior de la cevichería “El Dulce”, en el A.H. Carlos Ramos Loayza, distrito de Subtanjalla. Durante la intervención fueron detenidas cuatro personas, entre ellas Gutiérrez Escate, quien intentó retirar la unidad del lugar junto a otro sujeto.

La resolución también dispuso cursar los oficios correspondientes al establecimiento penitenciario de Ica y a las instancias judiciales competentes para la ejecución de la medida. Mientras tanto, el investigado continuará recluido mientras avanzan las diligencias del caso, el cual se desarrolla en el marco de un proceso por delito contra el patrimonio y mantiene bajo observación un local que ya había sido vinculado anteriormente a hechos similares.

