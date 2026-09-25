Una nueva tragedia enluta a una familia en la provincia de Pisco. Una mujer de 50 años perdió la vida en un lamentable accidente de tránsito registrado en la antigua carretera Panamericana Sur, a la altura de la empresa Serglosa, en el distrito de San Andrés.

El hecho se produjo cuando el mototaxi que conducía la víctima habría sido impactado por alcance por un automóvil, generándose una violenta colisión que terminó con consecuencias fatales. El accidente ocurrió en una zona de permanente circulación vehicular y generó alarma entre las personas que se encontraban transitando por este sector.

Fatalidad en la carretera

La víctima fue identificada como Angela Vela Díaz de 50 años, quien conducía un mototaxi Torito Bajaj de color rojo con negro, modelo 2012, con placa de rodaje B8-2595. Según la información proporcionada, la mujer se encontraba al mando del vehículo menor cuando ocurrió el impacto.

La brutal violencia del accidente habría provocado que sufriera graves heridas, falleciendo como consecuencia del hecho. La noticia rápidamente generó consternación entre vecinos y personas que conocían a la víctima, quienes lamentaron la tragedia.

FOTO: PLUS NOTICIAS PISCO

En el accidente también estuvo involucrado un automóvil Hyundai Ópalo de color verde, con placa de rodaje F1E-420. De acuerdo con la consulta pública de Sunarp, figura registrada a nombre de Ubaldina Jiménez Romero. La policía llegó a la zona para las investigaciones.

La muerte de Ángela Vela Díaz deja nuevamente una familia sumida en el dolor y la incertidumbre, mientras avanza la investigación para determinar las causas y responsabilidades del accidente.

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