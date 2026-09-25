El Inter&Co Stadium de Orlando, Florida, será el escenario donde las selecciones de Estados Unidos y Perú medirán fuerzas este sábado 26 de septiembre de 2026 a las 15:30 (hora peruana). Este partido amistoso, en el marco de la fecha FIFA, se presenta como un examen de nivel para evaluar la actualidad futbolística de ambos planteles.

La escuadra norteamericana llega a este compromiso respaldada por el ritmo alcanzado en el Mundial 2026, certamen en el que logró instalarse en los octavos de final. A su paso, cosechó victorias ante Paraguay (4-1) y Australia (2-0), aunque tropezó frente a Turquía (2-3) y Bélgica (1-4). De acuerdo con las estimaciones de Betano, el triunfo de Estados Unidos registra una probabilidad del 64% con una cotización de 1.50, mientras que la opción del empate se paga a 4.25.

Sin embargo, para esta jornada el cuadro de Mauricio Pochettino no contará con Christian Pulisic, quien quedó fuera de la lista, pese a los números positivos que sumó en la cita mundialista (un gol y una asistencia), y tampoco con Ricardo Pepi por lesión. En respuesta, el estratega argentino llamó a Damion Downs, quien paga 1.90 por un gol, en cualquier instancia del partido.

En la acera opuesta, la selección peruana comandada por Mano Menezes afrontará este cotejo de preparación en plena etapa de recambio generacional y con la misión de sobreponerse a distintas bajas de última hora en su nómina. La Bicolor viene mostrando un andar irregular, acumulando una igualdad frente a Honduras (2-2), una victoria sobre Haití (2-1) y caídas ante Senegal (0-2) y España (1-3). En Betano, la victoria del elenco patrio tiene una probabilidad del 14% y ofrece una cuota de 6.90.

En el bloque ofensivo de la Blanquirroja, Jairo Vélez emerge como la principal referencia goleadora del equipo, tras sus cuatro anotaciones en los últimos cuatro partidos con la camiseta nacional. Una conquista del delantero en cualquier instante del choque paga 4.75.

Este encuentro ofrecerá conclusiones valiosas para ambos comandos técnicos: Estados Unidos buscará ratificar su crecimiento colectivo en casa, mientras que Perú intentará ajustar su sistema defensivo y ganar efectividad en territorio visitante.