Un total de 55 hectáreas de cultivos de la provincia de Condesuyos serán atendidas con acciones de control contra la mosca de la fruta, una plaga que afecta la producción frutícola. Para esta labor, la Gerencia Regional de Agricultura de Arequipa entregó 165 litros de Spinosad, un insumo utilizado para el manejo de esta plaga.

La distribución se realizó entre los agricultores de los distritos de Chuquibamba, Chichas e Iray. Chichas recibió la mayor cantidad, con 90 litros, mientras que Iray obtuvo 45 litros y Chuquibamba 30 litros.

Arequipa: 55 hectáreas de cultivos serán protegidas contra la mosca de la fruta en Condesuyos (Foto: Gerencia Regional de Agricultura)

Los insumos serán utilizados en las labores de control que se desarrollarán en las zonas agrícolas de estos tres distritos, con el objetivo de reducir la presencia de la mosca de la fruta y evitar que continúe afectando los cultivos.

La intervención busca proteger la producción de los agricultores de Condesuyos y reducir el impacto que puede generar esta plaga en las zonas dedicadas a la actividad frutícola.

En la entrega participaron autoridades locales de Iray y Chichas, además del responsable de Desarrollo Agropecuario de Condesuyos. Según la Gerencia Regional de Agricultura, estas labores forman parte de las acciones de prevención y control fitosanitario que se desarrollan junto con las autoridades locales para atender los problemas que afectan a los productores de la región.