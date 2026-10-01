Los 3 966 ciudadanos designados como miembros de mesa en la jurisdicción de la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) Cerro Colorado, en Arequipa, entre titulares y suplentes, para las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) 2026 ya pueden registrarse en la página web de la ONPE para recibir la compensación económica de S/ 165.

Armando Echevarría Cárdenas, jefe de la ODPE Cerro Colorado, precisó que el pago es solo para quienes cumplan efectivamente su función como presidente, secretario o tercer miembro durante la instalación, el sufragio y el escrutinio.

Asimismo, el monto equivale al 3% de una unidad impositiva tributaria (UIT), cuyo valor para el año 2026 asciende a S/ 5 500, de acuerdo con la legislación vigente.

¿CÓMO REGISTRARSE?

Se debe ingresar a https://compensacioneconomicamm.onpe.gob.pe/ y elegir el idioma, español o quechua. Luego de identificarse, se escoge cómo cobrar:

Abono en cuenta de ahorros del BCP, BBVA o Scotiabank.

Depósito a través de la billetera digital YAPE.

Cobro en una ventanilla del Banco de la Nación.

Los sorteados que no se registren, y los que ejerzan el cargo sin haber sido sorteados, también recibirán los S/165. Pero no podrán elegir la modalidad: cobrarán en cualquier agencia del Banco de la Nación.

MULTA POR NO ASISTIR

El cargo es irrenunciable, salvo casos excepcionales, según la Ley Orgánica de Elecciones (N° 26859). Quien sea sorteado y no se presente el domingo 4 de octubre a instalar su mesa deberá pagar una multa de S/275, equivalente al 5 % de una UIT.