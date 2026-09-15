El Colegio Independencia Americana empezó a aplicar la restricción del uso de celulares durante las horas de clase y los estudiantes deben dejar sus equipos antes de ingresar a las aulas. Con esta medida, el plantel busca evitar que los teléfonos se conviertan en una distracción mientras los alumnos reciben sus lecciones.

El subdirector Rubén Flores explicó que la institución comenzó a preparar esta medida desde el año pasado, debido a que los escolares, algunas veces, estaban más pendientes de las llamadas y mensajes que de las actividades académicas.

Ahora, como parte del protocolo elaborado por el colegio, los estudiantes que lleven celular deben entregarlo en la oficina de Asistencia Social antes de ingresar a sus salones. Los equipos permanecen allí durante la jornada de clases.

La disposición se aplica en el marco de la Ley N.° 32385, que establece restricciones para el uso de teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos en instituciones y programas de Educación Básica, tanto públicos como privados.

La norma busca mejorar la atención de los estudiantes y su rendimiento escolar, además de reducir la exposición excesiva a internet y prevenir situaciones como el ciberbullying y otros problemas.

El uso de celulares no está prohibido en todos los casos. La ley contempla excepciones cuando los equipos son necesarios para una actividad académica autorizada o cuando existe alguna necesidad relacionada con la salud del estudiante.

Los colegios deben colocar un aviso en un lugar visible que informe a los estudiantes, padres de familia y visitantes sobre la restricción.