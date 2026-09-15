La bancada de diputados de Ahora Nación presentó un proyecto de ley que plantea sancionar penalmente a quienes creen, administren, financien, dirijan u operen redes digitales automatizadas o inauténticas con perfiles falsos y bots.

La propuesta busca incorporar estas conductas a la Ley de Delitos Informáticos y establece penas que podrían llegar hasta los ocho años de prisión.

El proyecto señala que quienes utilicen estas redes para difundir sistemáticamente imputaciones falsas contra una persona o atribuirle hechos falsos con relevancia electoral podrían recibir entre cuatro y seis años de prisión, además de días-multa.

La pena aumentaría entre cinco y ocho años cuando existan circunstancias agravantes, como el uso de recursos provenientes de fuentes prohibidas por la legislación electoral o la participación de autoridades, funcionarios o servidores públicos. También se contempla el uso de fondos, infraestructura, información o personal de entidades públicas para operar estas redes.

La propuesta fue presentada el viernes y está pendiente de ser derivada a una comisión parlamentaria para su debate.