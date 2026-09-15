El Órgano de Control Institucional (OCI) de la Universidad Nacional de San Agustín (UNSA), con participación de la Contraloría General de la República, detectó en la visita de control entre el 19 de agosto y 4 de setiembre cinco situaciones adversas en el estadio Monumental de la UNSA que podrían afectar su funcionamiento, conservación y seguridad del recinto deportivo.

Una de las principales observaciones está relacionada con el sistema de iluminación del estadio, cuyo control exclusivo se encuentra a cargo del FBC Melgar.

Las luminarias fueron instaladas tras acuerdos con el FBC Melgar, sin embargo, la Contraloría descubrió que el personal de la propia universidad no tiene acceso ni control directo sobre la tecnología. Solo el personal del Club posee las claves, el software y la configuración para encender o apagar los reflectores.

De acuerdo al informe, esta situación contraviene disposiciones de la Ley Universitaria y genera riesgos respecto al control, conservación y uso adecuado de un bien perteneciente a la casa superior de estudios.

El informe también alertó sobre deficiencias en los equipos contra incendios. En ambientes donde se almacenan materiales y bienes inflamables se constató la ausencia de extintores o equipos cuya información sobre operatividad no se encuentra vigente.

Esta situación podría dificultar una respuesta oportuna ante una emergencia y poner en riesgo a las personas, además de aumentar los posibles daños a la infraestructura.

Otra de las situaciones adversas corresponde al deterioro de diversas áreas del recinto deportivo, entre ellas áreas verdes, butacas, barandas, instalaciones eléctricas, servicios higiénicos, techos, pisos y paredes.

A ello se suma el almacenamiento inadecuado de productos alimenticios y no alimenticios, algunos colocados directamente sobre el suelo, lo que facilitaría el acceso de roedores y podría afectar la conservación de los bienes.

El órgano de control advirtió que varios ambientes destinados originalmente a actividades deportivas son utilizados como oficinas, almacenes, espacios para comisiones académicas y centros de estudiantes, reduciendo la disponibilidad de áreas para la práctica deportiva y generando riesgos derivados de un uso no regulado.

Ante estas observaciones, recomendaron a las autoridades de la UNSA adoptar medidas preventivas y correctivas e informar al OCI, en un plazo máximo de cinco días hábiles, las acciones ejecutadas o previstas.

Informaron que la falta de subsanación de estas deficiencias podría afectar la continuidad y los objetivos para los que fue destinada esta infraestructura.