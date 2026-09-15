El ministro de Justicia, Ernesto Álvarez, sostuvo ante la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados que el sistema penitenciario peruano no cuenta con un modelo integral de rehabilitación para las personas privadas de libertad.

Según explicó, esta deficiencia puede contribuir a que internos condenados por delitos graves recuperen su libertad y posteriormente vuelvan a delinquir.

Álvarez también señaló que el programa Cárceles Productivas, implementado durante gestiones anteriores, constituye un avance, pero consideró necesario fortalecerlo para mejorar las condiciones de reinserción de la población penitenciaria.

Durante su exposición, además, alertó sobre problemas de corrupción dentro de los establecimientos penitenciarios, que permitirían que internos primarios sean ubicados junto a integrantes de organizaciones criminales. Indicó que esta situación facilita la captación de reclusos para trasladar mensajes de extorsión hacia sectores como el transporte.

Finalmente, el titular de Justicia cuestionó que los antecedentes penales puedan eliminarse una vez cumplida una condena sin que exista un proceso efectivo de reinserción social.