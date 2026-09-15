El dúo mexicano Ha*Ash llegará a Arequipa para ofrecer una noche llena de música, emociones y grandes éxitos. La cita será el próximo 6 de marzo de 2027 en el Jardín de la Cerveza, en un esperado encuentro con el público de la Ciudad Blanca, donde las hermanas Hanna y Ashley no se presentan desde hace muchos años. La preventa de entradas se realizará este viernes 18 y sábado 19 de septiembre, con hasta 15% de descuento pagando con tarjetas Interbank, a través de Teleticket.

Ha*Ash llegará a Arequipa como parte de su gira “No Me Hablen de Amor”, un espectáculo que presenta una renovada producción y que conserva la esencia que ha convertido a las hermanas mexicanas en uno de los dúos femeninos más queridos de Latinoamérica. El público podrá disfrutar de canciones como “Lo Aprendí de Ti”, “Perdón, Perdón”, “Te Dejo en Libertad” y “100 Años”, entre muchos otros éxitos que han acompañado a varias generaciones.

La gira también llevará a Ha*Ash por diferentes países de Latinoamérica, entre ellos Nicaragua, Costa Rica, Honduras, El Salvador, Guatemala, Ecuador, Argentina y Uruguay, confirmando la vigencia de una carrera marcada por grandes canciones y una conexión especial con sus seguidores.Para Hanna y Ashley, el Perú ocupa un lugar importante dentro de su trayectoria.

Tras su última visita al país, las artistas se preparan para reencontrarse con sus seguidores peruanos y, esta vez, llegar a una ciudad que las espera nuevamente después de varios años.Ha*Ash, además, continúa fortaleciendo su carrera con nuevos lanzamientos. Su canción “Te Apuesto” ha superado los 60 millones de reproducciones en YouTube, una muestra de que su música continúa conquistando a millones de seguidores y sumando nuevos públicos.