La familiar de un paciente captó el momento en que una rata ingresó a uno de los ambientes del Hospital de EsSalud de Sullana, donde se paseó por una camilla, se subió a una jarra y a un vaso que estaban en el lugar.

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En un video se observa al roedor ingresar por una ventana al área para pacientes con dengue y recorrió la camilla. Luego se desplazó hacia la jarra y subió de nuevo a la ventana para retornar a la camilla. Además, el personal habría encontrado un roedor en otro ambiente.

Ante esto, la Red Asistencial de EsSalud Piura informó que dispusieron en el hospital de Sullana, las acciones de limpieza, saneamiento y prevención en todos los ambientes y alrededores del establecimiento de salud, con especial atención en los desagües y vías de drenaje.

Asimismo, como parte de estas intervenciones, se están realizando labores de limpieza y control en las diferentes áreas del hospital, además del seIlado de desagües y la instalación de trampas para el control de roedores, a fin de prevenir su ingreso y garantizar ambientes seguros tanto para nuestros pacientes como para el personal de salud.