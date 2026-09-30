El hecho fue grabado por el familiar de un paciente
El hecho fue grabado por el familiar de un paciente

La familiar de un paciente captó el momento en que una rata ingresó a uno de los ambientes del Hospital de EsSalud de , donde se paseó por una camilla, se subió a una jarra y a un vaso que estaban en el lugar.

En un video se observa al roedor ingresar por una ventana al área para pacientes con dengue y recorrió la camilla. Luego se desplazó hacia la jarra y subió de nuevo a la ventana para retornar a la camilla. Además, el personal habría encontrado un roedor en otro ambiente.

Ante esto, la Red Asistencial de EsSalud Piura informó que dispusieron en el hospital de Sullana, las acciones de limpieza, saneamiento y prevención en todos los ambientes y alrededores del establecimiento de salud, con especial atención en los desagües y vías de drenaje.

Asimismo, como parte de estas intervenciones, se están realizando labores de limpieza y control en las diferentes áreas del hospital, además del seIlado de desagües y la instalación de trampas para el control de roedores, a fin de prevenir su ingreso y garantizar ambientes seguros tanto para nuestros pacientes como para el personal de salud.

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