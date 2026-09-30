La Contraloría General de la República reveló que la Municipalidad Distrital de Frías, provincia de Ayabaca, aprobó y pagó valorizaciones por un monto de S/ 880,581 a la empresa contratista de un colegio por trabajos no ejecutados. Esta situación podría generar un perjuicio económico a la comuna y configurar causales de penalidad para el contratista y la supervisión. El proyecto está valorizado en S/ 10 millones.

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El informe de visita de control Nº 022-2026-OCI/0450.SVC de la obra denominada “Mejoramiento de los servicios de educación inicial, primaria y secundaria de la I.E. 20473 del centro poblado de San Pedro, Frías...”, identificó las situaciones adversas correspondientes.

De acuerdo con el documento, en la valorización N° 6 que fue observada el pasado mes de agosto, la obra registró un avance de solo el 0,13 %. Asimismo, tras la revisión de la valorización N° 5, se identificaron partidas no ejecutadas que fueron cobradas en dicha valorización, como en entregas anteriores.

Adicionalmente, según lo constatado en el acta de inspección de la comisión de control, verificaron en campo la existencia de partidas no ejecutadas o ejecutadas parcialmente.

Detallaron que las partidas valorizadas y pagadas que no fueron ejecutadas, corresponden a estructuras, movimiento de tierras, excavación de zanjas para losas de cimentación y mejoramiento, y colocación de geotextil tejido de 8 mm.

Asimismo, incluyen falsos pisos en edificaciones, losas de cimentación de concreto, encofrado y desencofrado, sobrecimientos reforzados de concreto y acero, columnas de concreto, encofrado y desencofrado, columnas de acero, vigas, losa aligerada, placas, muros de ladrillo, y pisos y pavimentos enchapados.

“La entidad (Municipalidad de Frías) pagó valorizaciones de obras en las cuales el contratista cuantificó metrados de partidas que no ejecutó por el monto de S/ 880,581, situación que pone en riesgo el cumplimiento de las metas establecidas en el expediente técnico y podría generar un perjuicio económico a la entidad.

Además, de configurar una causal de penalidad para el contratista y la supervisión", señala el informe de la Contraloría.De acuerdo al acta de inspección N° 001-2026-CG/OC0450-VC-Colegio San Pedro, la comisión, junto con el residente, supervisor y representantes de la comuna, identificó partidas valorizadas que no están ejecutadas.

“Se aprecia que la entidad (municipalidad) ha pagado a favor del contratista por partidas no ejecutadas, la suma de S/ 880,581 a manera de ilustración de las evidencias de las partidas no ejecutadas”, indica el documento.

Por otro lado, la Contraloría identificó que la obra se ejecuta sin la presencia del personal técnico del contratista, lo que genera el riesgo de que se realice sin la dirección técnica adecuada y que no se garantice el cumplimiento de las especificaciones técnicas con una calidad óptima de los trabajos.

Asimismo, la comisión detectó que las aulas del plan de contingencia del contratista y donde estudian los alumnos, presentan deficiencias en los techos, paredes de triplay, instalaciones eléctricas, deficiente confort y ventilación, situación que podría afectar la salud de los alumnos y docentes. Además, del rendimiento escolar. A esto se suma el ingreso constante de viento y polvo.