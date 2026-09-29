En el marco de las Elecciones Regionales y Municipales del próximo 4 de octubre, la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) de Sullana realizó la verificación del material de sufragio que será utilizado durante la jornada, como parte de las acciones orientadas a garantizar la seguridad y transparencia del proceso.

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La actividad se llevó a cabo en la sede de la ODPE Sullana, con la participación de representantes del Jurado Electoral Especial (JEE) de Sullana, en su calidad de órgano fiscalizador y de la jefa de la ODPE Sullana, Gladis Collazos Visalot.

El procedimiento de verificación consistió en la selección aleatoria y apertura de seis paquetes electorales por parte del JEE, correspondientes a las provincias de Sullana, Talara y Ayabaca, a fin de constatar que el material corresponda a la mesa de votación asignada. Culminada la revisión, los representantes del JEE de Sullana dieron conformidad a todo el material de sufragio distribuido en las cajas, el mismo que será utilizado por los miembros de mesa, no existiendo observación al respecto.

Después del procedimiento, las cajas fueron nuevamente cerradas y lacradas, incorporándose un acta que deja constancia de que el proceso se realizó conforme a los protocolos de seguridad establecidos.

Al término de la actividad, el representante del JEE de Sullana y la jefa de la ODPE suscribieron el acta de verificación del material de sufragio, documento que certifica la conformidad del procedimiento y garantiza la integridad del proceso.

Posteriormente, el material electoral será distribuido a los 179 locales de votación de la jurisdicción, donde será entregado a los miembros de mesa el día de la jornada electoral, a realizarse el día 4 de octubre, para la instalación de las 1,665 mesas de sufragio.

Para las Elecciones Regionales y Municipales 2026, la ODPE Sullana cuenta con 487,641 electores habilitados que serán atendidos en 1,665 mesas de sufragio, distribuidos en 179 locales de votación.