La subdirectora de Predicción Climática del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), Grinia Ávalos, informó que las temperaturas en la vertiente occidental de la costa norte continuarán registrando valores entre 7 °C y 9 °C por encima de sus promedios habituales.

Ávalos precisó que estas condiciones climatológicas anómalas se vienen presentando de manera ininterrumpida desde el mes de marzo, coincidiendo con el inicio del fenómeno El Niño en el país.

“Ya desde marzo, cuando se inició el evento El Niño, tenemos en promedio 7 grados por encima de lo normal en toda la costa”, señaló la especialista.

Ante esta situación, Ávalos indicó que para las temporadas de primavera y verano no se descarta que la zona norte del país, entre ellas Piura, alcance temperaturas extremas de entre 38 °C, 39 °C y hasta 40 °C.

Asimismo, precisó que la temperatura de la superficie marina frente a las costas de Tumbes y Piura registra actualmente valores de entre 26 °C y 27 °C.

“Estamos en una de las primaveras más cálidas de las últimas décadas”, manifestó.

De otro lado, el Senamhi, advirtió sobre un progresivo incremento de la temperatura diurna en las zonas de costa y sierra de la región Piura. La medida preventiva estará vigente desde hoy, martes 29 de septiembre, hasta el jueves 1 de octubre de 2026.

De acuerdo con el pronóstico oficial, el fenómeno alcanzará niveles de intensidad extrema y fuerte en diversos sectores de las provincias de Talara, Paita y Sechura, así como una intensidad fuerte en Piura. En tanto, las provincias de Sullana, Ayabaca, Morropón, Huancabamba y zonas de Piura registrarán un aumento de intensidad moderada, previéndose que los valores térmicos continúen en ascenso durante el periodo indicado.

Asimismo, se registrará escasa nubosidad, una elevada radiación ultravioleta y ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 33 km/h.