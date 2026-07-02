Las altas temperaturas que se vienen registrando en la región Piura y el tan anunciado Fenómeno El Niño, traerían graves consecuencias económicas y sociales para los pequeños agricultores, productores y exportadores de mango.

El presidente de la Asociación Peruana de Productores de Mango (Promango), Ángel Gamarra Condori, precisó que las pérdidas económicas serían millonarias si continúan las altas temperaturas y se registran las lluvias del Fenómeno El Niño; debido a que actualmente los agricultores y productores de mango en la región no cuentan con recursos económicos para invertir en productos y hacer que las plantas florezcan y así disminuir las pérdidas.

“El mango es una variedad que necesita frío para tener floración, sino se complica. La temperatura que necesita es de 16 a 17 grados durante 4 o 5 horas en la noche, durante 15 o 20 días y si es un mes mejor. Eso hace que el mango ken floree. Este año estamos arriba de los 20 a 22 grados como mínimo y en esas condiciones el mango no florece y para que florezca hay que invertir en productos. El productor no tiene dinero, está quebrado y espera el frío, pero los pronósticos dicen que no habrá frío y entonces sus plantaciones no van a poder florear”, dijo Ángel Gamarra.

El presidente de Promango agregó que ante este panorama, todas la cadena productiva del mango se vería perjudicada, porque no solamente se perjudicarían los agricultores, productores, sino también el transporte, los acopiadores, lo que desencadenaría en un problema social. “Cuando hay mango, toda la región se mueve económicamente, hay trabajo, hay todo, recursos, o sea, se mueve toda la economía de la región, pero si no hay este producto, que es mango, se complica todo”.

Explicó, por ejemplo, que un contenedor en promedio está a $15,000 de COB, es decir en puerto. “Es un montón de dinero, ósea para poner un contenedor en promedio, entre la cosecha y puesto en el puerto de Paita es entre 15 a 20 mil dólares en promedio imagínate si se manda pues 10 mil o 12 mil contenedores, es bastante dinero”, indicó Gamarra.

Agregó que Piura es una de las regiones con gran cantidad exportación de mango. “Eso es relativo, un año que hubo super producción se llegó a exportar 290 mil toneladas, el año pasado 230 mil toneladas, pero todo depende de la cantidad de fruta. Cuando hay poca fruta, los exportadores comienzan a sacar toda la fruta posible porque la oferta es poca y la demanda es igual, pero cuando hay exceso de fruta se complica”.

El presidente de Promango precisó que de los más de 15,000 productores de mango, los más perjudicados serían los pequeños productores. “Hay medianos y grandes productores que sí invierten, tienen técnicos, ingenieros e información y trabajan con tiempo haciendo aplicaciones floreales y se preparan para que en estos momentos apliquen productos y sí tienen floración. Los pequeños están complicadísimos”.