Una intervención policial registrada durante la madrugada del domingo 6 de setiembre terminó con tres personas intervenidas y el decomiso de cuatro armas de fuego en la ciudad de Pisco.

Acción policial

El operativo se realizó alrededor de las 4:00 de la madrugada, en un inmueble ubicado en la calle Tomás Andía, en La Villa Túpac Amaru, luego de que la Policía recibiera una llamada anónima que alertaba sobre una reunión en la que varias personas estarían consumiendo bebidas alcohólicas, con música a elevado volumen y presuntamente realizando disparos al aire.

Al llegar al lugar, los agentes policiales encontraron a los ocupantes del inmueble, quienes, según la información preliminar, habrían intentado escapar por la parte posterior del predio.

Durante el registro del inmueble, los efectivos encontraron debajo del colchón de una cama dos escopetas: una de doble cañón y otra de un solo cañón. Ambas armas presentaban la marca y el número de serie erradicados.

La intervención también permitió registrar un automóvil Great Wall H3, de placa AHT-485, donde los agentes hallaron un revólver abastecido con cuatro municiones calibre .38. Asimismo, en la maletera del vehículo fue encontrada una pistola semiautomática calibre 9x19, además de equipos celulares.

Como resultado del operativo, fueron intervenidos Walter Humberto Franco Fernández, de 43 años, y dos menores de edad de 15 y 17 años, quienes quedaron a disposición de la autoridad competente para las investigaciones correspondientes.

El caso fue comunicado al Ministerio Público, mientras que las armas de fuego, municiones y demás especies encontradas quedaron incautadas.

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