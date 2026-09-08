Un operativo policial permitió la intervención y detención de Fernando Mauri Vásquez Villanueva (34), alias “Once Dedos” o “Cuervo”, señalado preliminarmente como presunto integrante de la banda delictiva denominada “Los Paperos” o “La Hermandad del Cuervo”, en la provincia de Pisco. El intervenido es investigado por su presunta vinculación con los delitos de extorsión, tráfico ilícito de drogas y tenencia ilegal de armas de fuego y municiones.

Acción policial

Durante la intervención, los agentes policiales incautaron una pistola CZ-07 calibre .380, de color negro pavonado y con el número de serie erradicado. Asimismo, se encontró una cacerina abastecida con cuatro municiones calibre .380, elementos que fueron puestos bajo custodia para las diligencias correspondientes y determinar su procedencia y eventual utilización en hechos delictivos.

En el registro, según la policía también fueron hallados 109 recortes de papel periódico que contenían una sustancia con características similares a pasta básica de cocaína (PBC) y dos bolsitas de polietileno con una sustancia vegetal seca, aparentemente marihuana.

El detenido quedó a disposición de las autoridades competentes, mientras continúan las investigaciones para establecer su responsabilidad y determinar si tendría participación en otros hechos delictivos registrados en la provincia de Pisco.

Cae requisitoriado

En tanto, otra intervención policial se desarrolló en el ámbito jurisdiccional de la Comisaría PNP Guadalupe, específicamente en el Centro Poblado Collazos, Cerro Prieto y Centro Poblado Expansión Urbana del distrito de Guadalupe – Ica, donde los efectivos realizaron acciones de prevención, vigilancia y control.

Como resultado positivo del operativo, los efectivos policiales lograron la detención de: S.J.A.Z. (29), quien al ser consultado en el sistema policial ESINPOL registró resultado positivo para una requisitoria vigente, solicitada por el Juzgado Penal Unipersonal de Ica, por el presunto delito de estafa.

El intervenido fue trasladado a la dependencia policial correspondiente, quedando a disposición de la autoridad competente para continuar con las diligencias conforme a ley.

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