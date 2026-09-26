Un total de 83 casos de amenazas, extorsiones y ataques contra actores políticos fueron registrados por el Jurado Nacional de Elecciones hasta el 25 de setiembre.

Los incidentes corresponden a 21 regiones del país, según informó Eugenia Fernán Zegarra Miranda, directora Nacional de Estudios, Estrategias y Coordinación Territorial del organismo electoral.

Lima concentra la mayor cantidad de reportes, con 21 casos, seguida de La Libertad con 16, mientras que Áncash y Junín registran siete cada una y Cajamarca cinco.

La funcionaria advirtió que los hechos se han incrementado durante la contienda electoral.

“Lamentablemente, estos ataques se están incrementando día a día, de tal suerte que ha habido en nueve días alrededor de 23 acciones que tienen que ver con amenazas, extorsiones y ataques directos en esta contienda electoral”, expresó para Andina.

Frente a este escenario, el JNE difundió pautas para reforzar la seguridad durante las actividades de campaña, especialmente ante los cierres previstos para el 1 de octubre.