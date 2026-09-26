Con el objetivo de promover la investigación y la innovación tecnológica, el IESTP Pisco desarrolló con éxito la III Feria de Exposición e Innovación Tecnológica 2026, jornada que reunió a estudiantes y docentes de sus cinco programas de estudios. Durante la actividad, realizada de 10:00 a. m. a 2:00 p. m., se presentaron proyectos orientados a atender diversas necesidades de la comunidad y aportar al desarrollo de la provincia de Pisco.

Educación superior

Tras la evaluación del comité integrado por especialistas y profesionales, el primer puesto, con 271 puntos, fue para estudiantes de Enfermería Técnica, quienes presentaron el proyecto “Vigilancia nutricional y promoción de la salud en el comedor popular Un Día Mejor del sector El Molino, Pisco 2026”, desarrollado por Almeyda Hernández Abby María, Chirinos Hernández Clarita Vitalina y Gutiérrez Mejía Valeria Yasuri, bajo la asesoría del Mg. Edwar Vidal Aquije Dapozzo.

El segundo lugar correspondió a Arquitectura de Plataformas y Servicios de Tecnologías de la Información, con un proyecto de inventario mediante código QR, mientras que Producción Agropecuaria obtuvo el tercer puesto con la propuesta de elaboración de yogur natural frutado.

La feria permitió evidenciar el potencial de los jóvenes estudiantes del IESTP Pisco, quienes, a través de la investigación formativa, buscan plantear soluciones vinculadas a las necesidades de la población.

La institución destacó el compromiso de estudiantes y docentes, así como el aporte del comité evaluador, resaltando que la ciencia, la tecnología y la innovación constituyen herramientas fundamentales para fortalecer la educación superior y contribuir al desarrollo de Pisco.

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