La reconstrucción del Instituto de Educación Superior Tecnológico Federico Uranga, ubicado en el distrito de Independencia, provincia de Pisco, registra un avance del 90% de ejecución, luego de permanecer pendiente durante casi dos décadas tras los daños ocasionados por el terremoto del 2007.

Obra educativa

El proyecto representa una inversión que supera los 13 millones de soles y contempla la construcción de una moderna infraestructura educativa destinada a fortalecer la formación técnica de los jóvenes del valle de Pisco.

La nueva sede contará con un pabellón de cuatro niveles, equipado con ascensor y rampas de accesibilidad universal, con el objetivo de garantizar condiciones adecuadas para el desplazamiento de estudiantes y usuarios. La infraestructura contempla ambientes destinados a la formación práctica en diferentes especialidades técnicas.

Entre ellos se encuentran talleres de mecánica, soldadura, motores y transmisión, equipados para desarrollar actividades de aprendizaje práctico y fortalecer las capacidades de los estudiantes.

El proyecto también incluye laboratorios orientados a procesos de transformación e industrialización, entre ellos espacios relacionados con la elaboración de conservas, lácteos, panadería, pastelería y procesamiento de productos hidrobiológicos.

De esta manera, la nueva infraestructura busca brindar a los estudiantes ambientes adecuados para combinar la formación teórica con prácticas técnicas vinculadas a distintas actividades productivas.

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