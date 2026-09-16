ubicado en el distrito de Independencia, provincia de Pisco, registra un avance del 90% de ejecución, luego de permanecer pendiente durante

Obra educativa

El proyecto representa una inversión que supera los 13 millones de soles y contempla la construcción de una moderna infraestructura educativa destinada a fortalecer la formación técnica de los jóvenes del valle de Pisco.

La nueva sede contará con un pabellón de cuatro niveles, equipado con ascensor y rampas de accesibilidad universal, con el objetivo de garantizar condiciones adecuadas para el desplazamiento de estudiantes y usuarios. La infraestructura contempla ambientes destinados a la formación práctica en diferentes especialidades técnicas.

Entre ellos se encuentran talleres de mecánica, soldadura, motores y transmisión, equipados para desarrollar actividades de aprendizaje práctico y fortalecer las capacidades de los estudiantes.

El proyecto también incluye laboratorios orientados a procesos de transformación e industrialización, entre ellos espacios relacionados con la elaboración de conservas, lácteos, panadería, pastelería y procesamiento de productos hidrobiológicos.

De esta manera, la nueva infraestructura busca brindar a los estudiantes ambientes adecuados para combinar la formación teórica con prácticas técnicas vinculadas a distintas actividades productivas.

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