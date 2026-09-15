El rugido fue rojinegro en Junín. Tigres Santa Rosa sacó a relucir jerarquía, contundencia y fútbol para golear 3-0 a la Asociación Deportiva (ADT) de Tarma en el partido definitorio disputado en el estadio Eleazar Soria de Chupaca.

Las huancaínas dominaron el trámite de principio a fin y no dejaron respirar a un conjunto tarmeño que terminó con el arco perforado en tres ocasiones.

Feliza Machuca abrió el camino del triunfo, mientras Najoa Ccochachis y Gregoria Ccahuin completaron la goleada.

Con el pitazo final, Tigres Santa Rosa levantó el trofeo de campeón departamental de Junín y aseguró su presencia en la etapa Inter Regional de la Liga Profesional.

El equipo dirigido por Luis Espinoza y conformado por Najoa Cochachis, Loreley Ventura, Judith Soto, Marilú Borjas, Beatriz Matamoros, Jimena Balvin, Norali Quispe, Feliza Machuca, Maria Quispe, Yenifer Yanasupo, Gregoria Ccahuin. DT: Luis Espinoza, ahora apunta alto.

Hasta el momento, los clasificados a la etapa Inter Regional son: Arequipa: Stella Maris; Ayacucho: Huáscar (queda pendiente un reclamo de Strong Scalu); Callao: Cantolao; Lima: Comillo Comas; Tacna: Bentín; Cusco: Deportivo Garcilaso; Lambayeque: Zafra FC; San Martín: Tomodachi; Junín: Tigres Santa Rosa; Loreto: Real Amazonas; Huánuco: Torres FC; y de Cajamarca: Escuela de Fútbol Chasqui.

Es seguir haciendo historia y pelear por el ascenso al fútbol profesional, un sueño que también persigue Flamengo FBC.