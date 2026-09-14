La selección peruana femenina Sub-15 consiguió una victoria por 2-0 frente a Brasil en la tercera jornada de la Conmebol Liga Evolución, torneo que se desarrolla en Paraguay. El resultado representa el primer triunfo del combinado nacional en el certamen y se produjo ante el vigente campeón de la categoría.

El equipo dirigido por Fiorella Valverde llegó a este encuentro después de dos derrotas en sus primeras presentaciones. Perú había perdido 3-1 frente a Colombia y posteriormente cayó 2-1 ante Venezuela, por lo que necesitaba sumar en esta jornada.

El conjunto peruano encontró los goles a través de Nicole Gutiérrez y Van Zweeden, quienes fueron las encargadas de establecer el 2-0 definitivo. Gutiérrez pertenece a Alianza Lima, mientras que Van Zweeden integra el plantel del SC Blues de Estados Unidos.

La selección peruana forma parte del Grupo A junto con Brasil, Colombia, Ecuador y Venezuela. En la primera fecha, disputada el 9 de septiembre, Colombia superó 3-1 a Perú y Brasil igualó sin goles ante Ecuador.

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En la segunda jornada, Venezuela se impuso por 2-1 ante Perú, mientras que Brasil goleó 4-1 a Colombia. Con los resultados de la tercera fecha, Perú derrotó 2-0 a Brasil y Venezuela ganó 1-0 frente a Ecuador.

La cuarta jornada de la fase de grupos está programada para el 15 de septiembre y tendrá los encuentros entre Ecuador y Colombia, además de Venezuela contra Brasil. Perú tendrá descanso en esa fecha.

El equipo nacional volverá a competir en la última jornada, cuando se enfrente a Ecuador. En ese mismo cierre de la fase de grupos, Colombia jugará contra Venezuela.