Llegar hasta Oventeni, en Ucayali, forma parte de la historia que Ukaw Chocolate quiere contar con su nuevo café de especialidad. El producto procede de la finca Alto Shushani, ubicada a 1.350 metros sobre el nivel del mar, y está vinculado al trabajo de la familia del caficultor Jhon Ramírez y miembros de la comunidad Ashéninka.

La propuesta ya se encuentra disponible en los locales de Ukaw en Barranco, Surquillo y Pucallpa, tanto para consumo en taza como en presentaciones de café en grano y molido.

“No queríamos simplemente comprar un café, ponerle nuestra marca y venderlo. Queríamos construir un producto que permita que el consumidor conozca Oventeni y entienda todo lo que existe detrás de esa taza”, señaló Guillermo Herrera, gerente comercial de Ukaw Chocolate, durante la presentación del producto.

De Lima a Oventeni: la ruta detrás del café

El recorrido hacia Alto Shushani comienza en Lima y continúa hacia Ucayali hasta llegar a Atalaya. Desde ese punto, según la información proporcionada por Ukaw, quedan alrededor de ocho horas de viaje terrestre por caminos de selva alta hasta alcanzar Oventeni.

La ruta atraviesa tramos de barro, pendientes, puentes y zonas próximas a cataratas antes de llegar a la finca de la familia Ramírez.

Este recorrido es precisamente uno de los elementos que la marca busca poner en valor: mostrar que detrás de una taza existen condiciones geográficas particulares, tiempos de cosecha, trabajo agrícola y personas vinculadas directamente con la producción.

Alto Shushani cultiva Robusta, Catuaí y Gesha

En la finca Alto Shushani se cultivan distintas variedades de café, entre ellas Robusta, Catuaí y Gesha, de acuerdo con la información difundida durante el lanzamiento.

Gesha es una variedad especialmente reconocida dentro del mercado de cafés de especialidad y puede alcanzar perfiles de taza altamente valorados cuando las condiciones de cultivo, cosecha y procesamiento son adecuadas.

La propuesta de Ukaw busca, además, relacionar el producto final con el origen y con el trabajo realizado en territorio Ashéninka.

Jhon Ramírez desarrolla su actividad cafetalera junto con miembros de esta comunidad indígena, cuya participación forma parte de la cadena productiva vinculada al café presentado por la marca.

Café filtrado y maridajes con ingredientes amazónicos

En los locales de Ukaw, el café de Oventeni puede prepararse mediante distintos métodos de filtrado, como V60, Origami y Chemex.

La propuesta incorpora además una experiencia de maridaje con productos peruanos e ingredientes amazónicos. Entre las combinaciones difundidas por la marca figuran bombones elaborados con cecina y camu camu, además de preparaciones que integran café, macambo y pisco.

La coctelería también aparece dentro de la experiencia planteada para acercar al consumidor a sabores asociados con la Amazonía y otras regiones del país.

La ruta a Oventeni también fue convertida en documental

El proyecto incluye el documental “Oventeni: Ashéninkas, territorio y el café de la selva alta”, que registra el recorrido desde Lima hacia Ucayali, Atalaya y posteriormente Oventeni.

La producción muestra el trayecto hacia Alto Shushani y el encuentro con la familia Ramírez y miembros de la comunidad Ashéninka.

El objetivo es complementar la experiencia de consumo con información sobre el lugar de procedencia y las personas involucradas en la producción del café.

Ukaw participará en el Festival Cafesazo Peruano

Como parte de las actividades por el Día del Café Peruano, Ukaw anunció su participación en el VIII Festival Cafesazo Peruano, que se realizará este sábado 29 y domingo 30 de agosto en la Concha Acústica del Campo de Marte, en Jesús María.

La edición 2026 reunirá a más de 150 expositores entre productores, cafeterías de especialidad, tostadores, baristas, marcas y emprendimientos relacionados con el café. El ingreso será gratuito.

El festival se desarrollará de 10 a.m. a 9 p.m. y contará con degustaciones, talleres, competencias y otras actividades vinculadas con la cultura cafetera peruana.