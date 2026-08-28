Los cocineros Leonardo Fassioli, del resto-bar Chakana Bar (Lima), y Christian Navarrete, del restaurante Efímero (Cusco), representarán al Perú en la Final Regional de Latinoamérica y el Caribe de la competencia S.Pellegrino Young Chef Academy, que se realizará en Ciudad de Panamá del 27 al 30 de septiembre. Fassioli compite bajo la mentoría de Sang Jung, chef ejecutivo de Central, y Navarrete, bajo la de Emilio Macías, chef de Unanue.

Ambos cocineros presentarán sus platos insignia ante un jurado de referentes de la gastronomía latinoamericana, entre los que se encuentra el peruano Jaime Pesaque de Mayta, la mexicana Alejandra Navarro del restaurante Botánico, el chef colombiano Jaime Rodríguez de Celele, el chef brasileño Luis Filipe Souza de Evvai y la chef boliviana Marsia Taha Mohamed de Arami. En esta competencia, está en juego un lugar en la Grand Finale de Milán que se realizará en octubre del 2027.

TALENTOS. Ambos jóvenes cocineros integran el grupo de 15 finalistas regionales seleccionados por ALMA, la Escuela Internacional de Cocina Italiana; y una de las más prestigiosas del mundo y partner oficial de S.Pellegrino; que evaluó a los participantes en función de tres criterios: habilidad técnica, creatividad y una creencia personal sobre el poder transformador de la gastronomía. Junto a los peruanos competirán, por Colombia, Daniela Díaz Fuertes (Don Doh Parrilla Japonesa), Diana Pérez (Humo Negro), Heisy Córdoba (Pajares Salinas) y Diego Ramírez (Selma); por México, Kevin Chávez Cazarín (Chablé Yucatán) y Rodrigo Pacheco Reyes (Origen); y, por Costa Rica, Mauro Jiménez (Las Ventanas) y Allan Flores Navarro (Amana), entre otros que completan la lista de finalistas.

COMPETENCIA. En Panamá, los finalistas defenderán sus propuestas ante un jurado reconocido en la industria de la gastronomía latinoamericana. Una vez elegido al ganador de la región, éste pasa a competir con los ganadores de cada región, donde un panel de siete íconos culinarios globales evaluará a la próxima generación de chefs considerando su excelencia técnica, sostenibilidad y propósito.

ESPECIALISTAS. Este jurado internacional lo conforman Enrico Cerea (Italia), Ana Roš (Eslovenia), quienes aportan la excelencia de sus tres estrellas Michelin en precisión técnica y preservación del entorno local. Rodolfo Guzmán (Chile) y Junghyun ‘JP’ Park (EE. UU.), que representan la innovación en América, el primero como pionero en sostenibilidad endémica y el segundo redefiniendo la cocina coreana; Pichaya ‘Pam’ Soontornyanakij (Tailandia), elegida Mejor Chef Femenina del Mundo 2025, quien suma su dominio progresivo de la herencia gastronómica tailandesa-china; Jessica Rosval (Italia) y Martino Ruggieri (Francia), quienes fusionan la gastronomía de impacto humanitario con la más alta exigencia y precisión técnica europea.

PROPUESTA. Christian Navarrete es el chef y fundador de Efímero, un espacio de cocina creativa en la ciudad de Cusco, que parte del producto local, donde se celebran los insumos, la creatividad y la identidad de la ciudad imperial desde una mirada actual. Es la primera vez que participa en esta competencia y lo hace con un plato llamado ¨Recuerdos de un Adobo¨, donde reinterpreta el clásico adobo cusqueño utilizando ajíes, maíz y tubérculos, insumos fundamentales en la cocina andina. “Hemos querido demostrar que podemos mantener un sabor tradicional, aunque el plato no lo sea estéticamente. Tratamos de conservar esa esencia, eso es lo que hacemos también en Efímero”, explica.

EL MAR. Por su parte Fassioli se propuso participar en S.Pellegrino Young Chef Academy desde 2019. En este tiempo, ha sumado a su objetivo profesional dos motivaciones: compartir su visión de la gastronomía y visibilizar el impacto de la sobrepesca y la pesca de arrastre en el océano peruano. Su plato, Punta Hermosa, el mar que me crió, se basa en el respeto al producto y a su origen. “La historia muestra dos caras de una misma moneda. Por un lado, la emoción que me produce nuestro océano y lo vital que ha sido para mi familia, para mi desarrollo como persona y como cocinero. Por otro lado, el daño que está sufriendo”, nos explica. La receta incluye zapallo loche, codium, lechuga de mar, concha de abanico, rocoto, tumbo y chicha de jora. Para la proteína, seleccionó ojo de uva del norte, una especie poco habitual en los menús de alta cocina .

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Para revisar la lista completa de candidatos y conocer más sobre la iniciativa, visita la web: sanpellegrinoyoungchefacademy.com