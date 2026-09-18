Tras la denuncia por una presunta agresión sexual contra un estudiante de 16 años por parte de un grupo de alumnos de secundaria del Liceo Naval Almirante Guise, en San Borja, la presidenta de la Comisión de Inclusión Social de la Cámara de Diputados, Flor Meza, cuestionó la actuación del centro educativo y anunció que las autoridades involucradas serán citadas ante su grupo de trabajo.

La legisladora cuestionó el comunicado difundido por el centro educativo y sostuvo que, desde la comisión, se vienen coordinando acciones para garantizar que el caso no quede en el olvido.

Consultada sobre si las autoridades del centro educativo serán convocadas a la comisión que preside, Meza Rivera confirmó que serán citadas: “De todas maneras lo vamos a hacer”.

Meza señaló que la comisión abordará este caso junto con otros asuntos prioritarios. En ese sentido, indicó que impulsará un trabajo articulado entre el Ministerio de la Mujer, la Fiscalía de la Nación, el Ministerio de Educación y el Congreso para realizar un seguimiento permanente de la situación.

Asimismo, anunció que se fortalecerán las acciones de fiscalización para verificar que los colegios cumplan con la Ley 29719, que establece medidas para prevenir y atender el acoso escolar, además de contemplar la presencia de profesionales de psicología en las instituciones educativas del país.

El Ministerio Público informó que inició una investigación preliminar y dispuso que la víctima brinde su declaración en una cámara Gesell.

Por su parte, la Marina de Guerra del Perú dispuso la separación de la directora, un docente y el entrenador de fútbol del Liceo Naval Almirante Guise, mientras se esclarecen los hechos. En un comunicado, la institución expresó su rechazo “a todo acto de violencia, maltrato o vulneración de la integridad de todos los estudiantes”.