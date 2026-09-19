Huánuco: refuerzan controles para garantizar calidad de alimentos escolares

Cándida Arratea Meza (38) denunció por violencia psicológica ante la Comisaría de Amarilis a su conviviente Adler Ponce Adán, candidato a la alcaldía de Huánuco. Según la víctima, el sujeto reaccionó con graves insultos tras pedirle un cambio de dormitorio, y no denunció antes por temor a las supuestas influencias del investigado con policías y fiscales.

El caso fue remitido al Ministerio Público a través de la fiscal Lizeth Espinoza Yanag para iniciar las diligencias correspondientes. Por su parte, el diario Correo intentó comunicarse telefónicamente con Ponce Adán para obtener su versión de los hechos, pero el candidato no respondió a las llamadas.