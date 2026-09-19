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En el marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2026, la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) Huánuco realizó la publicación del cartel de candidatos inscritos para los comicios del próximo 4 de octubre.

El jefe de la ODPE Huánuco, Iván Sánchez Araujo, explicó que el cartel contiene el orden en que aparecerán las organizaciones políticas y sus respectivos símbolos en la cédula de sufragio, así como los nombres de los candidatos y los cargos a los que postulan: gobernador, vicegobernador, consejero regional, alcalde provincial o distrital y regidor.

El cartel fue colocado en los exteriores de la sede de la ODPE Huánuco y en las oficinas distritales de su jurisdicción. Asimismo, se difundió en puntos estratégicos y de alta concurrencia, como comisarías, mercados, locales comunales y otros espacios públicos, con el propósito de facilitar el acceso de la ciudadanía a esta información electoral.

La actividad se realizó a 15 días de la jornada electoral, conforme a lo establecido en el artículo 209 de la Ley N.° 26859, Ley Orgánica de Elecciones. El acto contó también con la participación de representantes del Jurado Electoral Especial de Huánuco.

HABILITADOS

En la región Huánuco, un total de 662 542 ciudadanos se encuentran habilitados para sufragar en 2 330 mesas de votación, que serán instaladas en 396 locales, distribuidos en 84 distritos y 158 centros poblados.

Con estas acciones, la ODPE Huánuco reafirma su compromiso con la transparencia del proceso electoral y el acceso oportuno a la información, contribuyendo a una participación ciudadana informada, ordenada y segura.