Arequipa y Cerro Colorado son los finalistas de la categoría U-15 infantiles varones de vóley. Ambos equipos ganaron en dos sets las semifinales, jugadas este sábado 3 de octubre en el coliseo Rayo Chachani, en el distrito de Cerro Colorado.

El primer partido, Arequipa derrotó 2-0 a Mariano Melgar, con parciales de 25-18; 25-23. El segundo set fue más cerrado, pero Arequipa lo definió para sellar el pase.

Selección de Mariano Melgar en vóley varones U-15. Foto: Liga Provincial de Voleibol de Arequipa.

En el segundo encuentro de la tarde, Cerro Colorado, que jugó de local, venció 2-0 a Yanahuara, con parciales de 25-14; 25-17, en un trámite más cómodo.

Selección de Cerro Colorado en vóley varones U-15. Foto: Liga Provincial de Voleibol de Arequipa.

Selección de Yanahuara en vóley varones U-15. Foto: Liga Provincial de Voleibol de Arequipa.

Hasta la fecha, los equipos se fueron posicionando en cada encuentro desarrollado en el distrito cerreño. Fueron cuatro equipos los que buscaron el título en su categoría.