Arequipa y Cerro Colorado son los finalistas de la categoría U-15 infantiles varones de vóley. Ambos equipos ganaron en dos sets las semifinales, jugadas este sábado 3 de octubre en el coliseo Rayo Chachani, en el distrito de Cerro Colorado.
El primer partido, Arequipa derrotó 2-0 a Mariano Melgar, con parciales de 25-18; 25-23. El segundo set fue más cerrado, pero Arequipa lo definió para sellar el pase.
En el segundo encuentro de la tarde, Cerro Colorado, que jugó de local, venció 2-0 a Yanahuara, con parciales de 25-14; 25-17, en un trámite más cómodo.
Hasta la fecha, los equipos se fueron posicionando en cada encuentro desarrollado en el distrito cerreño. Fueron cuatro equipos los que buscaron el título en su categoría.