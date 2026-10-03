Perú enfrentó a Canadá en el tercero de cuatro amistosos de su gira norteamericana. La victoria se llevó la escuadra norteamericana (2-0).

El primer gol del encuentro fue para la selección norteamericana a los 19 minutos, marcado por Jacob Shaffelburg.

El segundo tanto también fue protagonizado por el autor del primer gol a los 35 minutos.

Termina primer tiempo con ventaja para el cuadro canadiense.

PREVIA

La Bicolor llega con más confianza tras el empate 1-1 ante México, que alivió la dura caída 4-1 ante Estados Unidos.

Con la igualdad ante los aztecas, Mano Menezes suma un triunfo, dos empates y dos derrotas en los cinco partidos al mando del equipo nacional.

El técnico brasileño declaró su satisfacción por haber encontrado “tres jugadores importantes” para el proceso: los laterales Oslimg Mora y Marco Huamán y el delantero Piero Magallanes . También reveló que André Carrillo jugará el encuentro de hoy.

“Carrillo tendrá minutos, está en plenas condiciones de estar en la cancha”, aseguró el ‘Mano’. También destacó que “(Oslimg) Mora es la confirmación de que sabemos considerar una cosa de la otra” y anunció que contra Canadá “tendremos oportunidad de ver a otros futbolistas también”.

De otro lado, reconoció que el encuentro con México los “desgastó bastante, pero los jugadores mentalmente están muy fuertes y eso ayuda a recuperarnos”.

Finalmente, dijo que está “muy satisfecho” con el desempeño de los jugadores.

El probable once peruano que Menezes mandará al gramado del Saputo Stadium de Montreal estaría conformado por Gallese; Huamán, Noriega, Garcés, Marcos López; Cartagena, Mora, Yotún; Magallanes, Vélez y Ugarriza.

El rival. Canadá llega motivado tras vencer 1-0 a Chile. Jonathan David, autor del gol ante Chile, advirtió que Perú “es un equipo muy difícil defensivamente”.

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