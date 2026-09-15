Melissa Klug reconoció que mantener una relación de pareja no siempre es sencillo. Sin embargo, destacó que, pese a los altibajos y las distintas etapas que ha atravesado junto a Jesús Barco, ambos llevan seis años de relación, tienen una hija y él mantiene una presencia constante en la vida de sus hijos mayores.
“Aquí estamos celebrando, no ha sido fácil, ninguna relación lo es, pero si quieres que funcione, hay que ceder, conversar y avanzar”, declaró Melissa para Trome.
La empresaria viajó a Orlando junto a Jesús Barco y su hija Cayetana para celebrar los seis años de relación que llevan como pareja.
“Mi flaquita es la más feliz, está disfrutando mucho el viaje, conociendo a las princesas de Disney y estamos contentos. Celebrando nuestra relación por la que muchos no apostaban, pero aquí vamos sobreviviendo y decidiendo sacarla adelante. Jesús es un gran papá y siempre está ahí para mis hijos mayores”, señaló.
Por otro lado, Melissa Klug también se refirió a los comentarios de su hija Melissa, quien habló sobre la relación que mantiene con su padre, Abel Lobatón.
“Se quiere a quien se tiene cerca, a quien está presente, a quien conoces y ves crecer. Si nunca estuvo, ¿qué cariño, amor o respeto puede existir? No se puede exigir un vínculo que nunca se construyó. Fue un padre ausente para mis hijas toda la vida", sostuvo.