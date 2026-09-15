Melissa Klug reconoció que mantener una relación de pareja no siempre es sencillo. Sin embargo, destacó que, pese a los altibajos y las distintas etapas que ha atravesado junto a Jesús Barco, ambos llevan seis años de relación, tienen una hija y él mantiene una presencia constante en la vida de sus hijos mayores.

“ Aquí estamos celebrando, no ha sido fácil, ninguna relación lo es, pero si quieres que funcione, hay que ceder, conversar y avanzar ”, declaró Melissa para Trome.

La empresaria viajó a Orlando junto a Jesús Barco y su hija Cayetana para celebrar los seis años de relación que llevan como pareja.

“Mi flaquita es la más feliz, está disfrutando mucho el viaje, conociendo a las princesas de Disney y estamos contentos. Celebrando nuestra relación por la que muchos no apostaban, pero aquí vamos sobreviviendo y decidiendo sacarla adelante. Jesús es un gran papá y siempre está ahí para mis hijos mayores ”, señaló.

Por otro lado, Melissa Klug también se refirió a los comentarios de su hija Melissa, quien habló sobre la relación que mantiene con su padre, Abel Lobatón.

“Se quiere a quien se tiene cerca, a quien está presente, a quien conoces y ves crecer. Si nunca estuvo, ¿qué cariño, amor o respeto puede existir? No se puede exigir un vínculo que nunca se construyó. Fue un padre ausente para mis hijas toda la vida", sostuvo.