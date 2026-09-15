Macaulay Culkin recordó a Catherine O’Hara durante la ceremonia de los Emmy 2026, en un segmento dedicado a las figuras de la televisión y el cine que fallecieron desde la última edición de los premios. El actor compartió el escenario con Annie Murphy y Dan Levy para homenajear a la actriz, conocida por interpretar a su madre en la película Mi pobre angelito.

Culkin recordó el vínculo que construyó con O’Hara durante el rodaje de Mi pobre angelito, donde ambos interpretaron a Kevin y Kate McCallister. La actriz falleció el pasado 30 de enero tras sufrir una embolia pulmonar a causa del cáncer que padecía. Su trayectoria fue reconocida durante la gala de los premios Emmy.

#macaulayculkin ♬ sonido original - Somos un periódico @elmundo.es El emotivo discurso de Macaulay Culkin sobre Catherine O’Hara durante los Emmys y un consejo: “Llama a tu madre” Catherine fue su madre en la mítica saga de los 90´Solo en casa. La actriz falleció el 30 de enero de 2026 a los 71 años en Los Ángeles, tras sufrir una embolia pulmonar relacionada con un cáncer rectal que padecía en la intimidad. El actor asegura que la primera palabra en la que piensa cuando escucha su nombre es ´mamá´ #emmys

El actor también aprovechó su intervención para destacar la presencia que O’Hara tuvo en su vida y en la de otras personas.

“Ella era mi madre (en la película Mi pobre angelito) y la madre de todos. Por cierto, llamen a sus madres esta noche. Ella siempre aparecía cuando se lo pedía y esto es lo mejor que podemos hacer por ella”, expresó.

La participación de Culkin formó parte de un segmento en el que los Emmy también recordaron a otras figuras fallecidas desde la edición anterior. Sally Field homenajeó a Dolly Parton, mientras que Jamie Lee Curtis recordó al director Rob Reiner, además de reconocerse las trayectorias de Diane Ladd, Hayden Panettiere, Robert Duvall, Tim Curry y Bob Mackie.