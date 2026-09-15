Macaulay Culkin recordó a Catherine O’Hara durante la ceremonia de los Emmy 2026, en un segmento dedicado a las figuras de la televisión y el cine que fallecieron desde la última edición de los premios. El actor compartió el escenario con Annie Murphy y Dan Levy para homenajear a la actriz, conocida por interpretar a su madre en la película Mi pobre angelito.
Culkin recordó el vínculo que construyó con O’Hara durante el rodaje de Mi pobre angelito, donde ambos interpretaron a Kevin y Kate McCallister. La actriz falleció el pasado 30 de enero tras sufrir una embolia pulmonar a causa del cáncer que padecía. Su trayectoria fue reconocida durante la gala de los premios Emmy.
El actor también aprovechó su intervención para destacar la presencia que O’Hara tuvo en su vida y en la de otras personas.
“Ella era mi madre (en la película Mi pobre angelito) y la madre de todos. Por cierto, llamen a sus madres esta noche. Ella siempre aparecía cuando se lo pedía y esto es lo mejor que podemos hacer por ella”, expresó.
La participación de Culkin formó parte de un segmento en el que los Emmy también recordaron a otras figuras fallecidas desde la edición anterior. Sally Field homenajeó a Dolly Parton, mientras que Jamie Lee Curtis recordó al director Rob Reiner, además de reconocerse las trayectorias de Diane Ladd, Hayden Panettiere, Robert Duvall, Tim Curry y Bob Mackie.