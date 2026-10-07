FBC Melgar oficializó a Matías Saure como su nuevo Director Deportivo. El dirigente trabajó en Lanús desde 2022 y desde 2025 fue jefe del área de Scouting, donde fue pieza importante en la conformación del plantel que ganó la Copa Sudamericana 2025 y la Recopa Sudamericana 2026.

Cabe mencionar que Sarue fue asistente técnico y videoanalista en Argentinos Juniors. También se desempeñó como entrenador de reserva y divisiones juveniles en Argentinos Juniors y Belgrano, y como asistente de campo en Santamarina de Tandil.

“Como parte del fortalecimiento institucional del club, le damos la bienvenida a Matías Sarue, quien se suma a la familia rojinegra como Director Deportivo”, escribió el Dominó.

Entre sus fichajes más recordados figura el delantero Rodrigo Castillo, quien llegó desde Gimnasia a mediados de 2025 y con Lanús disputó 33 partidos, anotó 14 goles, además de marcar los dos tantos del título en la Recopa. Además, en marzo de este año, el club argentino lo vendió a Fluminense por cerca de 10 millones de dólares.