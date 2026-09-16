El compositor mexicano Édgar Barrera lidera las nominaciones de la 27ª edición de los premios Grammy Latino, seguido de los artistas Karol G, Rosalía, CA7RIEL & Paco Amoroso y Jorge Drexler.
Esta es la lista de nominados a las principales categorías de la gala más importante de la música latina, que se celebrará el 12 de noviembre en Las Vegas.
Grabación del año
“Ha Ha” – CA7RIEL & Paco Amoroso
“¿Cómo Se Ama?” – Jorge Drexler
“Dime” – Silvana Estrada
“O Amor Nos Encontrou” – Loulu Gilberto
“Coleccionando Heridas” – KAROL G & Marco Antonio Solís
“Femme Fatale” – Mon Laferte
“Desde Que Te Tengo” – Carin León
“Niño” – Milo J
“La Perla” – Rosalía ft. Yahritza y Su Esencia
“Alma” – Elena Rose
Álbum del año
“EQUILIBRIVM” – Anitta
“FREE SPIRITS” – CA7RIEL & Paco Amoroso
“Taracá” – Jorge Drexler
“Vendrán Suaves Lluvias” – Silvana Estrada
“Tropicoqueta” – KAROL G
“FEMME FATALE” – Mon Laferte
“MUDA” – Carin León
“La Vida Era Más Corta” – Milo J
“¿Dónde Es El After?” – Rawayana
“LUX (Complete Works)” – Rosalía
Canción del año
“Coleccionando Heridas” - Edgar Barrera, Kevyn Mauricio Cruz, Luis Miguel Gomez Castaño & KAROL G (KAROL G, Marco Antonio Solís)
“¿Cómo Se Ama?” - Jorge Drexler & Mauro (Jorge Drexler)
“Dime” - Silvana Estrada
“Femme Fatale” - Mon Laferte
“Hasta Jesús Tuvo Un Mal Día” - Rafa Arcaute, Renee Barri, CA7RIEL & Paco Amoroso, Vicente Jimenez “Vibarco”, Martin Kierszenbaum, John Ryan, Gordon Matthew, Thomas Sumner & Federico Vindver (CA7RIEL & Paco Amoroso ft. Sting)
“Humano” - Emmanuel Briceño, Juanes, Felipe Navia & Vivir Quintana (Juanes, Vivir Quintana)
“La Perla” - Noah Goldstein, David Rodríguez, Rosalía, Ryan Tedder & Dylan Wiggins (Rosalía Featuring Yahritza y Su Esencia)
“Mi Gran Amor” - Edgar Barrera, Becky G, Luis Miguel Gómez Castaño, Manuel Lorente, Daniel Rondón & Carlos Santana (Santana ft. Becky G)
“Nilo” - Massimo Giovanardi & Zanna (Zanna)
“Solifican12” - Santiago Alvarado, Milo J & Santiago Ruiz (Milo J)
Mejor canción pop
“A La Niña Que Fui” – Kany García
“Amarillo” – Joaquina
“(favorito)” – nic
“La Perla” – Rosalía ft. Yahritza y Su Esencia
“Melancolía” – Mon Laferte
Mejor interpretación de reguetón
“Contrabando” – Rauw Alejandro, Wisin & Ñengo Flow
“Choque” – Bad Gyal ft. Chencho Corleone
“Verano Rosa” – KAROL G ft. Feid
“Una Aventura” – Ozuna
“Uñas Afiladas” – Sofía Reyes & Luísa Sonza
Mejor álbum de música urbana
“Más Cara” – Bad Gyal
“Omerta” – J Balvin & Ryan Castro
“Borondo (5020 Rcrds Sessions)” – Beéle
“Tropicoqueta” – KAROL G
“Do Not Disturb: Late Checkout” – Young Miko
Mejor canción urbana
“Buenos Términos” - Rauw Alejandro, René Basabe, Javier Cortes Del Peso, Eduardo Puche, Miguel Puche, Nino K. Segarra & Daniel Silva De Sousa (Rauw Alejandro)
“Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66” - Santiago Alvarado, Bizarrap & Daddy Yankee (Bizarrap & Daddy Yankee)
“Por Si Mañana No Estoy” - Omar Courtz
“Reliquia Do 2T” - DJ GU, Mc Dkziin, Mc FR da Norte, Mc Joãozinho VT, Mc Tuto & Mc Vine7 (Varios Artistas)
“Yo y Tú” - Beéle, Kevyn Mauricio Cruz “Keityn”, Diego Leon Vélez, Ovy On The Drums, Quevedo & Cristian Andrés Salazar (Ovy On The Drums, Quevedo & Beele)
Mejor álbum de rock
“A La Mitad” – Beta
“Malicia” – Mägo de Oz
“Ceremonia” – 1915
“Shine” – Fito Páez
“La Frontera” – Viniloversus
Mejor álbum de música alternativa
“CUERPOS, Vol. 1” – Babasónicos
“DESDE EL COMA” – BRUSES
“FREE SPIRITS” – CA7RIEL & Paco Amoroso
“Demian” – Teo Planell
“LUX (Complete Works)” – Rosalía
Mejor nuevo artista
Delilah
FABIAN
Loulu Gilberto
Arath Herce
Macario Martínez
maye
Sofia Monroy
Kendall Peña
Dora Sanches
ARIA VEGA
Zeca Veloso
Artistas con más nominaciones
Édgar Barrera – 10
KAROL G – 7
Rosalía – 7
CA7RIEL & Paco Amoroso – 7
Jorge Drexler – 7