El director regional de Educación de Lima Metropolitana, Cornelio Gonzales, cuestionó la actuación del colegio Liceo Naval Almirante Guise tras la denuncia por una presunta agresión sexual contra un estudiante de 16 años.

Según indicó Gonzales, la institución ya tenía conocimiento de lo ocurrido, pero fueron los padres del menor quienes acudieron a la Policía al día siguiente.

“Se ha pedido que sean específicos y contundentes porque no es un caso aislado. Ya sabían del hecho, ya sabían y la denuncia la ha hecho el padre de familia y no lo ha hecho el colegio. Es algo que nos llamó mucho la atención. Por qué la negligencia de no hacer la denuncia ellos después de conocer el hecho” , declaró.

El funcionario también informó que dos entrenadores acompañaban a los estudiantes durante el traslado en un vehículo particular y señaló que, hasta el momento, ambos no habían sido citados ni acudido voluntariamente a declarar.

Josué Gutiérrez pide sanción por caso de presunta violación sexual en colegio Liceo Naval de San Borja

La Defensoría del Pueblo desplegó un equipo para acompañar al adolescente de 16 años y a sus familiares en las diligencias por la denuncia de una presunta agresión sexual ocurrida en el colegio Liceo Naval Almirante Guise.

El defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez informó que la institución intervino desde que tomó conocimiento del caso.

El grupo está conformado por cuatro abogados y un psicólogo, quienes brindan acompañamiento legal y en salud mental durante el desarrollo de las diligencias.

El personal también participa en las actuaciones relacionadas con la declaración del menor mediante Cámara Gesell y el levantamiento de las actas correspondientes.